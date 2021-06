Briti tervishoiuminister rikkus nõunikuga suudeldes viirusereegleid

Opositsioonierakonnad nõudsid Hancocki tagasiastumist pärast seda, kui ajaleht The Sun avaldas turvakaamera fotod, millelt on näha Hancocki 6. mail oma kabinetis suhtlusvahemaa reegleid rikkudes nõunikuga suudlemas.

«Nõustun, et rikkusin suhtlusvahemaa reegleid. Vedasin inimesi alt ja mul on väga kahju,» teatas Hancock avalduses, kinnitades, et jätkab ametis.