Biden lubas Afganistani juhtidele püsivat partnerlust

«Afgaanid peavad otsustama oma tuleviku üle, mida nad tahavad,» lausus Biden. «Mõttetu vägivald, see peab lõppema. See saab olema väga raske.»

Ghani märkis, et Biden ei muuda kurssi, mille ta pani paika aprillis korraldusega lõpetada Ühendriikide pikim sõda.

«President Bideni otsus on ajalooline. See on pannud kõiki ümberarvestusi tegema ja uuesti aru pidama,» ütles ta.