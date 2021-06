Sloveenia tähistas iseseisvuse 30. aastapäeva rivaalitsevate üritustega

Janša sai peaministriks koroonapandeemia esimese laine ajal ning kriitikud süüdistavad teda erakorralise olukorra ärakasutamises, et rünnata meediat, mida ta peab vaenulikuks, ning õõnestada demokraatlikke institutsioone.

Michel rõhutas omakorda demokraatia, vabaduse ja õigusriigi tähtsust, öeldes, et «mitmekesisus, tolerantsus ja vastastikune austus on meie tugevus, mitte meie nõrkus».

Kahe miljoni elanikuga Sloveenias on enamik koroonapiirangutest tühistatud, kuna uute nakkuste arv on viimase kuu jooksul langenud ning majandus on taastumas oodatust kiiremini.