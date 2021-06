Ganges uhub välja India koroonaohvrite surnukehi

Pooleteist miljoni elanikuga Allahabadi linna ametnik Neeraj Kumar Singh kinnitas, et viimase kolme nädala jooksul on tuhastatud 150 sellist laipa.

"Me ei kaeva ühtegi surnukeha välja, vaid ainult need tuhastatakse, mis on veetaseme tõusu tõttu ise üles tulnud," ütles ta, lisades, et riituste läbiviimisel järgitakse kõiki ettavaatusabinõusid.