Jalgpalli EM-i võõrustava Peterburi koroonanäidud on laes

Ametlikel andmetel suri Peterburis viimase 24 tunni jooksul 107 Covid-19 haiget. Seda on rohkem, kui üheski teises Vene linnas on koroonaohvreid ööpäeva jooksul loendatud.

Kokku on Neevalinnas seni peetud kuus Euroopa meistrivõistluste mängu ja eeloleval reedel peaks seal toimuma veerandfinaalkohtumine.

Koroonaviiruse uus kiire puhang sai Venemaal alguse juuni keskel ja see on seotud Indiast alguse saanud kiirelt nakkava delta variandiga.

Riigis tervikuna registreeriti laupäeval 21 665 uut viirusejuhtu, mis on suurim ühe ööpäeva nakatumiste arv alates jaanuarist.

Samuti teatati laupäeval kokku 619 koroonasurmast, mis on suurim näitaja alates eelmise aasta detsembrist. Kokku on viirus ametlikel andmetel nõudnud Venemaal 132 683 inimelu.

Vene terviseametnikke on süüdistatud koroonanumbrite pisendamises. Statistikaamet Rosstat teatas aprillis, et laiema määratluse järgi on riigis alates pandeemia algusest olnud vähemalt 270 000 koroonaga seotud surma.