LAV-i uue koroonapuhangu taga on viiruse delta variant

Aafrika kõige suurema koroonalevikuga riigis loendati laupäeval 18 762 uut nakatumist ööpäeva jooksul, mis on kõrgeim näitaja alates jaanuarist. Kokku on riigis registreeritud 1 895 905 koroonajuhtu, millest 59 621 on lõppenud surmaga.

Valitsuse Covid-19 nõuandekomitee juht Koleka Milisana rõhutas, et vaja läheb rangemaid viirusepiiranguid ja need tuleb kehtestada väga kiirelt.

Koroonaviiruse delta variant ehk B.1.617.2 tuvastati esimest korda Indias. See tüvi on põhjustanud nakkuse leviku kasvu näiteks Inglismaal just vaktsineerimata inimeste seas. Inglismaal on delta variant muutunud domineerivaks tüveks.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles reedel, et nüüdseks on kõige nakkavam koroonaviiruse variant jõudnud juba rohkem kui 85 maailma riiki.