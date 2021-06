Trump naasis avalikkuse ette oma poliitilisi eesmärke määratlemata

Vabariiklasest ekspresident on vähemalt viidanud võimalusele, et võib 2024. aasta valimistel tagasi riigipeaks kandideerida.

«Meil tuleb võib-olla võita Valge Maja (ehk pääs presidendiks) kolmandat korda. See on võimalik,» lausus ta Ohio osariigis Wellingtonis.

Trump liikus oma kõnes juba tuttaval moel ühelt teemalt teisele. Jutuks tulid nii sisseränne, kuritegevus, relvaõigused, kui ka Afganistan ja Iraan. Laupäevase esinemise läbiv sõnum oli, et demokraadist praegune president Joe Biden on katastroof.

75-aastane Trump on hoidnud viimasel ajal suhteliselt madalat profiili.

Trumpi poliitikakomitee (Save America PAC) teatas, et Ohio üritus oli esimene endise presidendi paljudest esinemistest kongressikandidaatide, aga ka Trumpi «administratsiooni eesmärkide ja saavutuste toetamiseks».

Trump on vabariiklaste elektoraadi seas endiselt üsna populaarne. Kui ta ka ise riigipeaks tagasi ei püri, siis ilmselt püüab ta tagada endale erakonna juhtiva taustajõu ehk halli kardinali positsiooni, mis tal niigi juba suuresti on.

Trump naasis avalikkuse ette ajal, kui teda ähvardavad mitmed kohtuasjad, kirjutas teiste seas Los Angeles Times. New Yorgis teatasid prokurörid neljapäeval Trumpi kontsernile, et sellele võidakse peagi esitada süüdistused, mille aluseks on endise presidendi ärisuhteid puudutav ulatuslik juurdlus.