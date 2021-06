Rekordarv rootslasi toetab tuumaenergia kasutamist

Vastanuist 46 protsenti soovib jätkata tuumaenergia kasutamist ja ehitada juurde ka uusi tuumajaamu.

Kolmkümmend üks protsenti oli neid, kes samuti soovivad jätkata tuumaenergia kasutamist, kuid ei ehitaks tuumajaamu juurde. Vaid 14 protsenti pooldas tuumaenergia kasutamise lõpetamist ja iga kümnes vastanu ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.

Tuumaenergiat pooldavate vastajate arv pole olnud kunagi varem nii kõrge alates aastast 2006, mil küsitluse läbiviimisega alustati.

Küsitluse tellis tuumaenergiatööstuse rahastatud ekspertgrupp Analysgruppen. Sellele vastas mais umbes tuhat rootslast.

Teadlase Mattias Lantzi sõnul on toetus tuumaenergiale viimastel aastatel tõusnud, kuid tänavu on toetus hüppeliselt kasvanud. Uute tuumaelektrijaamade rajamise toetajaid on esmakordselt rohkem kui neid, kes soovivad vaid praeguste jaamade töö jätkamist.

Veel aastal 2017 toetas uute tuumajaamade ehitamist vaid 28 protsenti. Tuumaenergia toetus on kasvanud eriti just noorte hulgas.

Lantz arvas, et osaliselt on põhjuseks Rootsis toimunud arutelu energiatootmise ja sellega seotud probleemide üle. Rootsil on probleeme energia ülekandmisega, sest elektrit toodetakse riigi põhjaosas ja tarbitakse lõunaosas, ning ülekandemahud pole piisavad.

Ka Rootsi parteimaastikul on näha varasemast pooldavamat suhtumist tuumaenergiasse.

Rootsis korraldati tuumaenergia üle referendum aastal 1980, mil kõige rohkem toetati tuumajaamade järkjärgulist lammutamist.