Soomes on pea 3,2 miljonit inimest saanud esimese vaktsiinidoosi

Kaks kaitsesüsti on tehtud pea 977 500 inimesele, mis teeb 17,6 protsenti Soome elanikkonnast.

Soomes on pea 90 protsenti 50–59-aastastest saanud esimese vaktsiinidoosi, 40–49 aastastest inimestest on 70 protsenti ühe korra vaktsineeritud ja 30–39 aastaste seas on umbes pooled saanud esimese vaktsiinidoosi.