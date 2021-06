Prantslannat süüdistatakse elektritõukerattaga surma põhjustamises

Elektritõukerattaid kasutatakse Pariisis palju ja linna elanikud on väsinud nende omanike hooletust sõidustiilist. Õnnetus toimus paari nädala eest ja on tekitanud arutelu, kas elektritõukerattad peaksid Pariisis üldse lubatud olema.

Ametlikult ei tohi elektritõukerattaid Pariisis kõnniteedel kasutada ja nendega tohib sõita vaid üks inimene korraga. Tõukerataste suurimaks piirkiiruseks on määratud 20 kilomeetrit tunnis ning kõnniteedele neid parkida ei või. Kuid järelvalve pole kuigi range ja paljud tõukerataste kasutajad kas ei hooli reeglitest või pole neist teadlikud.

Kindlustusfirma Axa tütarettevõtte küsitlusest selgus, et pea neljandik elektritõukerattaga sõitjatest tunnistas, et sõidab rattaga kõnniteedel. Kaks kolmandikku tunnistas, et sõidab valgusfooride alt läbi vilkuva rohelise tulega.