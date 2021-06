Venemaa puhul torkas silma kolm eripära, mis väärivad lahtikirjutamist. Eks neid on kindlasti teisigi ja teema ise oleks tänuväärne uurimismaterjal ulatuslikuks ülevaateks, kuidas üks ja seesama sisend ehk pandeemia tõi kaasa poliitilisest kultuurist tulenevaid erinevusi väljundites. Kuid see lugu on ikkagi vaid Venemaast.