Soome jalgpallifännid tõid Peterburist massiliselt nakkust kaasa

Helsingi tervisameti juht Timo Lukkarinen ütles Ilta Sanomatele , et esialgse hinnangu järgi naasis Peterburist nakkusega iga teine jalgpallimängu vaatamas käinud soomlane.

Helsingis on uued koroonajuhtumid sagenenud terve selle nädala jooksul. Teisipäeval avastati 29, kolmapäeval 41, neljapäeval 48, reedel 56, laupäeval 72 ja pühapäeval keskpäeva seisuga 29 nakkusjuhtumit.

Järgmisel nädalal valmivad testitulemused näitavad, kui paljud uutest nakkusjuhtumitest on koroonaviiruse delta tüvi. Ka India tüveks kutsutud delta tüvi moodustab märkimisväärse osa Venemaal levivast koroonaviirusest.

Lukkarinen ütles, et ta ei taha olla häda kuulutaja, kuid ta on veendunud, et Peterburist tulnud jalgpallifännid, kelle esmane test oli negatiivne, annavad teist korda juba positiivse proovi.