Kenti bussipeatusest leiti salajasi dokumente

Briti valitsus teatas eile, et püüab välja selgitada, kuidas jõudsid ülisalajased riigikaitset puudutavad dokumendid ühte bussipeatusse. Anonüümsust palunud isikud on Kenti bussipeatuse tagant kuhjas leitud dokumendid tagastanud. BBC teatel oli tegemist PowerPointi esitluse ja e-posti väljavõtete väljatrükkidega. Asja kohta on algatatud ametkondlik uurimine.