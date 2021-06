Lõuna-Aafrika Vabariigis karmistati koroonapiiranguid

Pühapäeval kehtestas president Cyril Ramaphosa kaheks nädalaks riigile uued piirangud. Muu hulgas keelas president tavapäraselt ära alkoholi müümise ja kõik koosviibimised. Erandiks on vaid matused, kuid ka seal on ülempiiriks kehtestatud 50 inimest.

Prognoositakse, et praegune kolmas nakatumislaine saab olema varasematest palju hullem. Lõuna-Aafrikas on registreeritud kokku üle 1,9 miljoni nakatumise ja koroonaviiruse tagajärjel on surnud 59 900 inimest. Aafrika kõige suurema koroonalevikuga riigis loendati laupäeval 18 762 uut nakatumist ööpäeva jooksul, mis on kõrgeim näitaja alates jaanuarist.