Miami kortermaja varingu järel ootavad lähedased kannatamatult informatsiooni enam kui 150 inimese kohta, kes on kardetavasti rusude alla lõksu jäänud. Tund-tunnilt muutub olukord üha süngemaks, sest välja on toodud juba üheksa surnukeha.

«Meil õnnestus tuua rusude alt välja neli surnukeha. Nii et ma kinnitan, et tänase seisuga on ohvreid üheksa,» lausus Miami linnapea Daniella Levine Cava ajakirjanikele Miami Beachi lähistel. Meer lisas, et üks ohver suri haiglas. «Me tuvastasime neli ohvrit ja teavitasime lähedasi.»