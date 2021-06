Rootsi peaminister Löfven astub tagasi

Täna teatas peaminister, et paneb ameti maha ja annab valitsuse moodustamise ülesande parlamendispiikrile.

Löfven tõi välja keerulise olukorra koroonaviirusega ja viitas tõsiasjale, et järgmised valimised on juba tuleval aastal. Seetõttu märkis ta, et erakorralised valimised ei ole praegu Rootsile parim lahendus.