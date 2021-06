ÜRO: riigid peavad lõpetama rassismi eitamise

«George Lloydi ja nii paljude teiste mälestusele, kelle elu on hävinud või pöördumatult kahjustatud, toovad õigluse vaid lähenemised, mis võitlevad nii endeemiliste puudujääkidega korrakaitsejõududes kui ka süsteemse rassismi ja pärandiga, millele see on rajatud,» ütles Michelet.