Löfveni tagasiastumine võib Rootsis avada tee väikeparteidele

«Olen valmis juhtima valitsust, mida parlament on nõus taluma,» lausus sotsiaaldemokraat Löfven pressikonverentsil, viidates sellele, et Rootsis otsustavad peaministri ametisse saamise mitte poolt-, vaid vastuhääled ehk enamus Riksdagist peab valitsust n-ö sallima. «Minu partei ja mina oleme valmis võtma oma õlule vastutuse, et koos teiste konstruktiivsete jõududega jätkata meie riigi edasi viimist.»