Lõuna-Aafrika Vabariigis ületas koroonaohvrite arv 60 000 piiri

«Ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu 138 inimest. Seega on pandeemia algusest koroonaviiruse tagajärjel surnud 60 038 inimest,» teatas riiklik nakkushaiguste instituut.

President Cyril Ramaphosa kehtestas kaheks nädalaks riigile uued piirangud. Muu hulgas keelas president tavapäraselt ära alkoholi müümise ja kõik koosviibimised. Erandiks on vaid matused, kuid ka seal on osalejate ülempiiriks kehtestatud 50 inimest. Lähinädalatel on restoranidel lubatud toitu müüa ainult kaasavõetavate portsjonitena või neid koju toimetades.