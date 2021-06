Ganges uhub endiselt välja India koroonaohvrite surnukehi

Hindude pühas linnas Allahabadis on viimase kolme nädala jooksul nii üles tulnud umbes 150 surnukeha, mis seejärel kremeeriti. Ametnike sõnul on kaldaliiva siisse hiljuti maetud kuni 600 surnukeha, mis võivad liikvele minna.

Kohalikud elanikud usuvad, et see on siiski vaid murdosa tegelikust arvust ja kardavad, et lähinädalatel võib kiirete vetega palju rohkem laipu liivasest kaldast välja tulla.