KOHALIK VAADE ⟩ Kas fašism teeb Itaalias tagasitulekut?

Kuulus sammas on korraga sümbol nii neile, kes soovivad kustutada kõik jäljed Itaalia fašistlikust minevikust, kui ka neile, kes seda (peaaegu mitte kunagi avalikult) toetavad või arvavad lihtsalt, et ühte ajalooperioodi ei ole võimalik muuta vaid mälestusmärgi lammutamisega.

2015. aastal leidis toonane parlamendi alamkoja esimees Laura Boldrini vasakpoolsest Demokraatlikust Parteist, et ehk on saabunud aeg vähemalt eemaldada obeliskilt sõnad «Mussolini Dux». Mõtteavaldus tõukus kohtumisest ühe endise partisaniga, kes palus tal puhastada tänavad fašismist ning maha võtta Foro Italico spordikompleksi sammas.

Kuid isegi tema enda koduparteis sai Boldrini ettepanek kiituse kõrval ka kriitikat. Sel ajal Demokraatliku Partei president olnud Matteo Orfini ütles: «Ma jätaksin selle paika. Me oleme fašismivastane riik. Me ei pea oma mälu kustutama, isegi kui see on olnud kohati dramaatiline.»