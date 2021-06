Rootsi uueks peaministriks võib saada parempoolne opositsiooniliider

«Ta juhib suurimat parteid erakondade seas, mis peaminister Stefan Löfveni kukutasid... on mõistlik, et tal lubatakse uurida võimalust üle võtta,» ütles Norlén pärast parteijuhtidega kohtumist.

Ehkki umbusaldusavalduse esitasid parempopulistlikud Rootsi Demokraadid, sai see alguse, kui Vasakpartei teatas, et on vastu plaanile üürihindade osalisest dereguleerimisest.

Järgmised korralised üldvalimised on Rootsis plaanis 2022. aasta septembris ja need toimuvad sõltumata sellest, kas vahepeal on olnud erakorralised valimised. See tähendab, et Rootsis võivad tulla kahed üldvalimised ühe aasta jooksul.