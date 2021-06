WHO lubab aidata viit riiki, kes pole vaktsineerimisega veel alustanud

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. FOTO: Reuters/ScanPix

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kavatseb aidata neid viit riiki, kes ei ole alustanud veel koroonaviiruse vastase vaktsineerimiskampaaniaga; samal ajal on kogu maailmas on manustatud juba kolm miljardit vaktsiiniannust.