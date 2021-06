Hiina tunnistati pärast 70-aastast võitlust ametlikult malaariavabaks

«Õnnitleme Hiina inimesi riigi malaariast vabastamise puhul,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Nende edu oli vaevaga välja teenitud ja saavutatud alles pärast aastakümneid kestnud sihipärast ja visa tööd. Sellega liitub Hiina üha suurema hulga riikidega, kes näitavad maailmale, et malaariavaba tulevik on elujõuline eesmärk.»