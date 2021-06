Läti peaminister ei toeta vaktsineerimise eest peale maksmist

Kolmapäevahommikuses teleusutluses seadis Kariņš kahtluse alla, et riik võiks elanikele vaktsineerimise eest peale maksta, kuid rõhutas, et otsitakse muid viise, et kõhklevat ühiskonnaosa end kaitsepookima veenda.

«Me arutame edasi mitmesuguseid vaktsineeritutele pakutavaid eeliseid, arvan, et kõhklevat ühiskonnaosa saab ka nii innustada. Mulle tundub, et praegu on parim aeg kaitsepookida ennast ilma stressi ja ootamiseta, selleks on loodud kõik tingimused, et teha see protsess lihtsaks ja kiireks,» ütles peaminister.

Ta meenutas, et jätkub arutelu selle üle, millistele ametialadele peaks vaktsineerimine olema sunduslik.