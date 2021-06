Süüdistatav jäi 1987. aasta Viking Sally mõrvaloos õigeks

Viking Sally kandis hiljem nime MS Estonia ning parvlaev uppus 1994. aasta sügisel teekonnal Eestist Rootsi, viies endaga märga hauda 852 inimest.



Taanlane Herman Himle, kes oli kuriteo toimumise ajal 18-aastane, vahistati 2020. aastal pärast uute asjaolude ilmnemist kaua lahenduseta olnud Klaus Schelke mõrvaloos. Samuti süüdistati teda katses tappa tollal 20-aastase Schelke kaks aastat vanem tüdruksõber Bettina Taxis.

Kaks Lääne-Saksa üliõpilast olid kruiisilaeval Viking Sally reisil Rootsist Soome. Nad leiti 1987. aasta 28. juuli varajasel hommikutunnil tõsiste peahaavadega laeva avatud magamisalalt.

Schelke suri pärast haiglasse toimetamist. Taxis jäi küll ellu, kuid sai eluaegseid vigastusi.

Kohus lükkas kolmapäeval süüdistuse mõrvas ja mõrvakatses tagasi, leides, et uurimine ei suutnud tõendada, et kohtualune oli ainus isik, kes võis need teod sooritada.

Kohtu otsusel tuleb Soome riigil maksta Himlele 3000 eurot kompensatsiooni.

Kui kohus mais algas, kinnitasid prokurörid, et Himle on inimestele rääkinud sellest, kuidas ta on tapnud inimese ning mõrvast puhtalt välja tulnud.

Himle kaitsjad väitsid, et ta on seda rääkinud inimeste hirmutamiseks või nende usaldusväärsuse kontrollimiseks, kui tegelikult ei vastanud see tõele.

Kohtunikud nõustusid, et sellised väidete esitamine ei tähenda, nagu oleks Himle süü tõestatud.

Prokurörid tõstatasid kahtluse, kuidas võis kahtlustatav teada, et eeldatavaks mõrvariistaks oli keevitusvasar, kui politsei ei ole sellist infot avaldanud.

Kohus aga asus seisukohale, et kuna mõrvavahendit pole kunagi leitud, siis «ei olnud kohtualusel relvast mingit sellist teadmist, mis sai olla üksnes mõrva sooritajal».