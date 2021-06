Maailma Toiduprogramm hoiatab piibelliku näljahäda eest

WFP tegevdirektor David Beasley ütles Itaalias G20 humanitaarabikohtumisel, et maailma liidrid tulid eelmisel aastal appi rahalise toetusega koroonapandeemia tõttu hätta jäänud riikidele, kuid peaksid seda tänavu jälle tegema.

«Me mõtlesime, et Covid jääb 2020. aasta lõpuks tagasivaatepeeglisse, aga see tuli uuel kujul tagasi, Delta ja teiste variantidega, laastades eriti maailma madala sissetulekuga ja arenguriike, kes on selles tõelises tormis katastroofiliselt räsida saanud,» lausus ta.