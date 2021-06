Putin ei plaani Zelenskõiga kohtuda

Venemaa president Vladimir Putin väitis eile «Otseliinis», et raske on rääkida kohtumisest Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenskõiga, sest too olevat riigi täielikult välisjuhtimise alla andnud. Putin nimetas Ukraina liidreid eile ebasõbralikeks, kuid lisas, et venelased ja ukrainlased on lähedased.