USA kortermaja varingu ohvrite arv kasvas 16-ni

Kadunuks on jäänud veel 140 inimest.

Miami lähistel Surfside'is aset leidnud varingu surmajuhtumite arv on praeguse seisuga 16.

«Me oleme avastanud veel neli ohvrit. Hukkunute arv on 16. Kaksteist teadet sugulastele on valmis, see teeb neli perekonda, kes veel ootavad vastuseid,» ütles Miami-Dade maakonna linnapea Daniella Levine Cava pressikonverentsil.