Õppus vaidlustab Musta mere «erastamise»

Pärast 2014. aastal alanud agressiooni Ukraina vastu on Venemaa püüdnud end kehtestada järjest laiemal osal Mustast merest. Idanaabri arusaam sealsetest piiridest ei erine mitte ainult selles, et nad arvavad, et Ukrainale kuuluv Krimm on nende jagu, vaid nad käsitlevad enda omana ka alasid, mis teiste jaoks on rahvusvaheline vesi.