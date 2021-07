Täna tähistatava Hiina kommunistlik partei sajanda juubeli puhul peetud kõnes lausus riigi president Xi Jinping, et Hiina ei luba välisjõududel pidada endale pühalikke loenguid ega end kiusata ning igaüks, kes seda proovib, on kokkupõrkekursil 1,4 miljardist inimesest koosneva terasmüüriga.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

70 000 inimese ees Pekingi Tiananmeni väljakul peetud kõnes ülistas Xi kommunistlikku parteid Hiina vaesusest ja alandusest päästmise eest ning rõhutas, et parteiliikmetel peab olema juhtroll suures uuenduskuuris, millega Hiina taastab oma kultuurilise, majandusliku ja sõjalise võimsuse nii regioonis kui kogu maailmas. «Hiina rahvas on pöördumatul ajaloolisel kursil,» kiitis Xi.

Hiina Rahvavabariigi rajaja Mao Zedongi portree all seisnud Xi lausus, et aeg, kus Hiinat sai kiusata, on igaveseks möödas.