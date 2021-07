EL-i koroonatõendi kasutuselevõttu varjutab delta tüvi

EL-i dokument on sisuliselt QR-kood, mis näitab, kas inimene on vaktsineeritud mõne EL-is heakskiidetud koroonaviiruse vaktsiiniga, haiguse läbipõdenud või negatiivse koroonaproovi andnud.

Euroopa Liidu õigusvolinik Didier Reynders ütles, et tõendi peaks neljapäeval kasutusele võtma kõik liikmesriigid. Erandiks on Iirimaa, mille tervishoiuteenistust tabas mais küberrünnak.

Saksamaa on juba teatanud, et keelab reisimise Portugalist, kus delta tüvi on saanud valdavaks. Ainult riigi enda kodanikud või elanikud võivad sealt kodumaale tagasi reisida, tingimusel, et nad jäävad kaheks nädalaks karantiini.