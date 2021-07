Tai Phuketi saarele jõudsid esimesed karantiininõudeta turistid

Turism moodustab umbes viiendiku Tai majandusest ja koroonaviiruse pandeemia on käivitanud riigi kõige hullema majanduskriisi alates 1997. aasta Aasia rahanduskriisist.

Neljapäeval maandusid saarel, mille rannad on alates pandeemia puhkemisest võrdlemisi hüljatud olnud, 249 reisijat Iisraelist, Araabia Ühendemiraatidest, Katarist ja Singapurist.

Karantiinivaba kord käivitati ajal, mil Tai on kimpus oma kõige hullema Covid-19 lainega, seejuures valmistab muret viiruse alfa ja delta tüvede tuvastamine.

Riigis on kinnitust leidnud ühtekokku 259 301 nakkusjuhtu.

Phuket on jäänud aga viirusest võrdlemisi puutumata, kuna Tai on karantiinivaba reisimise eel käivitanud massilise vaktsineerimiskampaania ja vähemalt ühe vaktsiiniannuse on saanud 70 protsenti kohalikest elanikest.