Põhjamaade päevalehed saatsid Hongkongi asjus Hiinale protestikirja

Kiri, mille päises on pöördumine Hiina Rahvavabariigi poole, algab järgnevalt: «Piir ületati juba ammu. Nüüd on mõõt täis. Maailm ei saa enam passiivselt pealt vaadata, kuidas Hiina piirab ajakirjandusvabadust Hongkongis. Meie lootus, et Hiina täidab oma kinnitusi ja lubadusi kaitsta ja hoida Hongkongis peamisi demokraatlike vabadusi ja õigusi on viimasel ajal ammendunud. Meie hirmud ja meie põlgus on seevastu kasvanud.»