Zelenskõi: ukrainlased ja venemaalased ei ole üks rahvas

«Pangem lõpuks i-dele täpid. Me ei ole kohe päris kindlasti üks rahvas. Muidu on meil palju ühist. Meil on osa ühist ajalugu, mälu, naabrust, sugulasi, ühine võit fašismi üle ja ühiseid tragöödiaid,» ütles ta.

Riigipea sõnas: «Kui ukrainlased ja venemaalased oleksid üks rahvas, siis Moskvas kehtiks ilmselt grivna ja riigiduuma kohal lehviks sini-kollane lipp.»

«Võimalik, et tulevikus tuleb midagi ühist, veel pole hilja peatada riikide täielikku lahkuminekut,» märkis Zelenskõi.

«Meil peaks tõepoolest olema üks eesmärk – lõpetada sõda Donbassis, saada Ukrainale tema alad tagasi. Ja veel miski: ei saa rääkida ühtaegu »ühest rahvast« ja hõivata meie alasid ning jätkata tapatalguid Donbassis. See on ju silmnähtav,» sõnas Ukraina president.

Ta rõhutas, et Ukraina ajalooline valik on väärtustepõhine lõimumine Euroopa ja Atlandi-ülesesse kogukonda. «Ukraina nagu iga iseseisev riik valib ise, kuidas tagada oma riiklike huvide elluviimine. Eriti julgeoleku seisukohast. Seda ei saa kahtluse alla seada,» ütles ta.

Putini sõnu «Ukraina väliskontingentide poolt hõivamise» kohta nimetas Zelenskõi kinnisideeks.

«Objektiivselt rääkides ei ilmunud meie partneritega toimuvate õppuste formaadid täna ega eile, näiteks õppus Sea Breeze toimub veel 1997. aastast. Kas saab sel puhul kasutada terminit »sõjaline hõivamine«? See on väga veider. Sest see käib Ukraina ajaloolise valiku kohta,» lisas president.

«Kordan taas: võtmeküsimus on riigi subjektsus ja Ukraina on kohe kindlasti üleilmse poliitika subjekt, tal on selge arusaam oma huvidest, vajadustest ja aktiivne seisukoht nende kaitsmisel,» märkis ta.

Küsimusele «miks nimelt NATO teema kutsub Moskvas pidevalt esile terava reaktsiooni?» vastas president: «See on nagu pidev rääkimine vananenud lapsepõlvehirmust, et mingi kole koll tuleb ööesel kapist välja ja hirmutab. Aga kapis ei ole kedagi. See on lihtsalt kapp.»

Putini jutu kohta «Ukraina välisest juhtimisest» sõnas Zelenskõi: «See on puht propagandistlik mantra Venemaa sisetarbeks, sest tegelikus maailmas lahendatakse kõik Ukraina küsimused eranditult Ukrainas ja Ukraina riigi poolt ning päris kindlasti mitte mõnes naaberriigis ja kindlasti mitte varivahendajate poolt, kes on praegu koduarestis või tagaotsitavad,» ütles ta.

«Ma olen valmis kohtuma Putiniga, kui teda tõepoolest huvitab hulga kriisiküsimuste lahendamine, mis on Vene-Ukraina suhetes objektiivselt olemas. Igatahes ettevalmistus selleks keeruliseks matšiks jätkub,» märkis ta.