Rootsi opositsiooniliider loobus katsest valitsust moodustada

2018. aasta üldvalimistele järgnenud ummikseisu järel võttis peaministri leidmine neli kuud, kuid Norlén toonitas sel nädalal, et seekord see protsess nii kaua võtta ei tohi.

Järgmised korralised parlamendivalimised on kavas 2022. aasta septembris ja toimuvad sõltumata sellest, kas vahepeal on olnud erakorralisi valimisi. See tähendab, et rootslased võivad saada valima kaks korda aasta jooksul.