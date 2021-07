Tokyo vanahärra kaotas juba teist korda olümpiaehitiste tõttu kodu

Uus väljatõstmisteade saabus 2013. aastal, kui valitsus soovis, et toona 80-aastane mees ja tema abikaasa Yasuko teeks ruumi staadioni laiendamisele algselt mullu toimuma pidanud spordipeo tarbeks. See tähendas, et eakas paar mitte ei kaotanud ainult oma kodu, vaid oli sunnitud lahkuma ka tihedalt läbi käivast Kasumigaoka naabruskonnast, kus nad olid elanud üle poole sajandi.