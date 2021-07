Los Angeleses sai pürotehnika plahvatuses viga 17 inimest

Los Angelese politseiülem Michael Moore ütles, et plahvatuses sai viga 10 pommirühma liiget ja seitse tsiviilelanikku. Mitte ühegi vigastused ei ole eluohtlikud.

Moore rääkis, et pommirühm sai väljakutse, milles teatati ebaseaduslikest ilutulestikurakettidest eramaja terrassil. Sündmuspaigal selgus, et raketikuhi oli ligi kolm meetrit kõrge ja kaalus umbes 2300 kilo.

Plahvatuse tagajärjel said kahjustada lähedalasuvad hooned. FOTO: AP/Scanpix

«Me oleme aru saanud, et need lõhkekehad soetati väljaspool osariiki ja toodi siia, et kogukonna liikmetele ja naabritele 4. juuli pidustusteks maha müüa,» ütles Moore.