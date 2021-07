Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on Euroopas üle kahe kuu languses olnud koroonaviirusse nakatumine taas tõusul ja valvsuse kaotamine võib tuua uue laine. Ühendkuningriigis, kus nakatumine on kiirelt kasvanud, lubavad aga võimud paari nädala pärast enamiku piiranguid kaotada.