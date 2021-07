Koroonasse haigestumine Euroopas kasvab

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et Euroopas üle kahe kuu languses olnud koroonaviirusega nakatumine on taas tõusuteel ja valvsuse kaotamine võib tuua uue laine. Läinud nädalal kasvas juhtumite arv kümme protsenti.