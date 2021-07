Jaapani peaministri sõnul võivad olümpiamängud toimuda ilma publikuta

Peaminister Yoshihide Suga kordas hoiatusi, et pealtvaatajaid ei pruugita olukorra halvenemisel võistlustele lubada. Valitsus pikendab Tokyos tõenäoliselt viirusevastaseid meetmeid pealinnas kasvava COVID-19 nakkusjuhtumite arvu tõttu.

«Võimalus kasvab, et võistlustel pealtvaatajaid ei ole,» ütles Suga neljapäeval. «Me käitume nii, et prioriteediks on Jaapani rahva ohutus ja julgeolek.»