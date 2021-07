Lääne-Kanadas ja Californias möllavad metsapõlengud

Vancouverist 250 kilomeetrit kirdes asuv Lyttoni väikelinnast on tules hävinud 90 protsenti, seal hulgas kesklinn, ütles kohalik parlamendisaadik Brad Vis.

Evakuatsioonikäsud on välja jagatud ka Californias, kus laial alal põleb mäenõlvadel kasvav mets. Põlenguid on osariigis üle kümne.

«Viimased 24 tundi on olnud Lyttoni elanikele masendavad,» ütles kaitseminister Harjit Sajjan Twitteris ja lisas, et Kanada relvajõud on valmis elanikele appi minema.