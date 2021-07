PM Nädal ⟩ Kaljulaid hakkab vastutama maailma naiste ja laste heaolu eest

Aastal 2010 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) endise peasekretäri Ban Ki-Mooni algatatud juhtrühma «Iga naine, iga laps» (inglise keeles Every Woman Every Child ehk EWEC) eesmärk on naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu arendamine. Kaljulaid oli vastava rühma kaasesimees juba 2018. aastast, kuid tänavu aprillis lõpetas see oma tegevuse ning nüüd seati sisse üleilmse eestkõneleja roll.