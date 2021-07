Valge Maja: USA väed lahkuvad Afganistanist täielikult augusti lõpuks

President Joe Biden oli seadnud vägede lahkumise tähtajaks 11. septembri ning USA kaitseametnikud kinnitasid varem reedel, et kõik Ühendriikide üksused lahkusid Bagrami õhuväebaasist, mis on suurim Afganistanis.

President Biden rõhutas varem reedel, et mingit plaani USA vägede koheseks lahkumiseks ei ole ning kõik on täpselt sealmaal, kus olema peab.

Ta reageeris spekulatsioonidele, et viimased üksused lahkuvad Afganistanist lähipäevil, ning muredele, et rahvusvaheliselt toetatav Afganistani valitsus võib seejärel kiiresti kokku variseda islamiliikumise Taliban üha tugevneva surve all.