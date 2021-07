Läti paigutati «roheliste» riikide sekka: riigis tuvastati ööpäevaga 60 koroonanakkuse juhtu

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 45,6.

Kuna kahe nädala haigestumus on vähem kui 75 ja positiivsete testide osakaal on alla ühe protsendi, siis paigutub Läti nüüd Euroopa Liidu «roheliste riikide» hulka, mis ühtlasi tähendab vähem liikumispiiranguid.

Lätis on kogu pandeemia vältel tuvastatud 137 600 koroonanakkuse juhtu, surnud on 2526 COVID-19 haiget.

Haiglaravi vajavate patsientide hulk on Lätis langenud alla saja. 97-st paregu haiglaravil olevast inimesest on 17 raskes seisundis, ülejäänute haiguskulg on keskmise raskusastmega.