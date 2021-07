Le Pen otsib Prantsusmaal valimiskaotuse järel uut hingamist

Ebaõnnestumine on seadnud küsimärgi alla Le Peni senise strateegia, mis on erakonda viimastel aastatel rohkem peavoolu parempoolsuse suunas tüürinud.

Le Peni jaoks on Macroni tsentristliku erakonna Edasi, Vabariik! (La République En Marche! – LREM) veel suurem ebaõnnestumine väike lohutus. Samal ajal on traditsioonilised parempoolsed taas tõusule pöördunud.

Enamus analüütikuid on arvanud, et 2022. aasta presidendivalimised kordavad Macroni ja Le Peni vahel juba 2017. aastal toimunud vastasseisu. Pärast kohalikke valimisi on see hinnang muutumas.