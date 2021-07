Aserbaidžaan andis üle 15 Armeenia sõdurit

Bakuu välisministeerium teatas, et samm oli osa Venemaa vahendatud kokkuleppest ja järgnes Jerevani otsusele jagada Bakuule kaardid konfliktitsoonis paigutatud miinide kohta.

Lahingud kahe riigi vahel puhkesid taas 2020. aasta septembris Mägi-Karabahhi üle ning need nõudsid kokku enam kui 6500 inimelu.

«Vene Föderatsiooni initsiatiivil andis Armeenia Aserbaidžaani poolele kaardid umbes 92 000 tanki- ning jalaväemiini kohta, mis pandi maha (nüüdseks Aserbaidžaani kontrolli all olevate) Fizuli ja Zangilani regioonide okupatsiooni käigus,» teatas Aserbaidžaani välisministeerium.

«Aserbaidžaani pool andis Armeeniale üle 15 Armeenia päritolu inimest,» lisasid ametnikud. Ühe aseri diplomaadi sõnul peeti need mehed kinni eelmise aasta detsembris.

Aserbaidžaani president Ilham Alijev ütles mais, et Aserbaidžaan on valmis Armeeniaga rahukõnelusteks. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kuulutas hiljem, et kaks riiki peavad kõnelusi piiride paikapanemise üle.