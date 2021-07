Filipiinidel kukkus alla sõjaväelennuk, 17 inimest sai surma

Seni on põlevast vrakist päästetud 40 vigastatud ja kätte saadud 17 surnukeha.

Relvajõudude ülem kindral Cirilito Sobejana ütles, et lennuk, mille pardal olid peamiselt sõjaväelased, kukkus alla, sest ei tabanud maandumisrada. Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kell 11.30.

«Päästjad on sündmuspaigal, me palvetame, et suudame rohkem elusid päästa,» ütles Sobejana.