Euroopas ei jätku puhkajatele rendiautosid

Paljudes populaarsetest puhkusepiirkondades ei ole autot lihtsalt saada või tuleb selleks välja käia üle 500 euro nädalas.

Autorendihindu võrdlevad portaalid näitavad, et eelmise aastaga võrreldes läheb auto kasutamine tublisti rohkem maksma.

Carigami saidi järgi tuleb turistil sel suvel arvestada keskmiselt 364 euroga kahe aasta taguse 277 asemel.

Itaalias peab rendiauto eest tänavu välja andma 407 eurot 2019. aasta 250 asemel, Hispaanias on keskmine autohind tõusnud 185 eurolt 263-le.

Teine veebisait Liligo näitab, et Korsikal on auto päevane rendihind paari aastaga kahe-, Mallorcal kolmekordistunud.

Probleemi põhjuseks on koroonapandeemia.

Kuna kliente ei olnud, pidasid paljud rendifirmad paremaks autod maha müüa, et üldse elus püsida.

«Kõik kärpisid oma autoparki drastiliselt,» ütles firma Europcar juht Caroline Parot.

Selleks kevadeks oli enamikul firmadel autosid keskmiselt kolmandiku võrra vähem kui 2019. aastal.

Autode uuemate vastu välja vahetamine on rendifirmade tavaline poliitika ega tohiks probleeme põhjustada, kui ei oleks olnud koroonat.

Pandeemia suurendas järsult olmeelektroonika nõudlust, see tõi aga kaasa arvutites ja üha enam ka autodes kasutatavate pooljuhtide nappuse.

Ülemaailmne pooljuhipõud on pärssinud uute autode kättesaadavust, seletas rendifirma Enterprise esindaja ja ütles, et nad püüavad uusi autosid saada, aga kogu transport võtab aega.

«Me peame inimesi hoiatama, et kui te tahate tulla Itaaliasse, mis viimaks ometi avaneb, planeerige ja reserveerige auto ette,» ütles Itaalia autorendifirmade ühenduse juht Massimiliano Archiapatti.

«Meil on suured saared, mis on tähtsad rahvusvahelise turismi sihtkohad,» ütles ta. Saartele on raske autosid saada, näiteks teekond Sitsiiliasse võtab pool päeva.

«Laevad on täis inimesi oma autodega,» seletas Archiapatti ja lisas, et kõik see kergitab hinda.

Inimeselt inimesele autosid vahendav veebiplatvorm GetAround hoiatab samuti, et autot ei pruugi naljalt saada. Alates maist on 90 protsenti platvormi kaudu saadavatest autodest nädalavahetusteks välja renditud ja paljud on kinni pandud terveks suveks.