Indialased istutavad kampaania korras sadu miljoneid puid

Rahvaesindajad, valitsusametnikud ja erinevate organisatsioonide vabatahtlikud kogunesid, et istikud selleks määratud kohtades mulda panna. Üritusega on hõlmatud Uttar Pradeshi 68 000 küla ja 83 000 metsapiirkonda.

India on lubanud hoida kolmandiku oma territooriumist puude all, kuid kasvav rahvaarv ja nõudlus industriaalprojektide järele avaldab vastusurvet.

Indias on ligi 1,4 miljardit elanikku. Koroonaviiruse pandeemia on nõudnud seal enam kui 400 000 inimelu, kuid seda ametlikku numbrit peetakse alahinnatuks.

Osariigi metsandusminister Dara Singh Chauhan ütles, et puid on istutatud viimased neli aastat ning nüüd on üle kolme protsendi Uttar Pradeshist metsa all. Elanikke on selles rahvarohkes osariigis 230 miljonit.